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Posted 28 марта 2021, 06:41

Published 28 марта 2021, 06:41

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Дождливая и прохладная погода ожидается в Ростове в воскресенье

28 марта 2021, 06:41
В Ростове-на-Дону в воскресенье могут начаться дожди, температура не должна подняться выше 10 градусов, проинформировали в Гидрометцентре.

Ветер усилится до 4 метров в секунду. Ночью осадки прекратятся, а температура воздуха упадет до 1 градуса.

Днем в понедельник будет облачно, температура поднимется до 9 градусов. Всю следующую неделю в городе будет без осадков

К четвергу порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В субботу наступит весенняя погода с температурой 15 градусов.

По ночам температура будет колебаться от 1 до 6 градусов. В эти периоды будет облачно.

Ранее более 60 происшествий случилось в Ростове из-за урагана.

#Общество#Новости
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