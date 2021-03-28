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Posted 28 марта 2021, 09:36

Published 28 марта 2021, 09:36

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Ямочный ремонт в виде следов от коровы возмутил жителей Ростова

28 марта 2021, 09:36
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали ямочный ремонт дороги на улице Селиванова, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Автор разместил фото и показал, что в образовавшиеся на проезжей части ямы залились специальную смесь. При этом выглядит это не очень аккуратно. Здесь же положили коробки, чтобы водители не проезжали по отремонтированным участкам.

«Дорожные знаки в виде картонной коробки. Это лучше, чем совсем ничего», — заявил автор.

Многие пользователи в комментариях написали, что это лучше, чем, если бы ремонта не было совсем. Они добавили, что за один раз невозможно отремонтировать все городские улицы.

Некоторых возмутил такой ремонт, о чем они сообщили в комментариях. «Залить яму смолой и кинуть лопату чего-то похожего на асфальтовую смесь. Это новые нанотехнологии?», — заявили горожане.

Ранее ростовчане пожаловались на затопленный проход на мосту по Малиновского.

#Желтые новости
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