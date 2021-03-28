Ямочный ремонт в виде следов от коровы возмутил жителей Ростова

Posted 28 марта 2021, 09:36
Published 28 марта 2021, 09:36
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Автор разместил фото и показал, что в образовавшиеся на проезжей части ямы залились специальную смесь. При этом выглядит это не очень аккуратно. Здесь же положили коробки, чтобы водители не проезжали по отремонтированным участкам.
«Дорожные знаки в виде картонной коробки. Это лучше, чем совсем ничего», — заявил автор.
Многие пользователи в комментариях написали, что это лучше, чем, если бы ремонта не было совсем. Они добавили, что за один раз невозможно отремонтировать все городские улицы.
Некоторых возмутил такой ремонт, о чем они сообщили в комментариях. «Залить яму смолой и кинуть лопату чего-то похожего на асфальтовую смесь. Это новые нанотехнологии?», — заявили горожане.