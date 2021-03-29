Большим грузовикам в Ростове запретят въезжать на несколько улиц с апреля

Posted 29 марта 2021, 07:54
Published 29 марта 2021, 07:54
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
В департаменте отметили, что ограничения связаны с необходимостью повышения уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности участков улично-дорожной сети. Начиная с 10 апреля большегрузные автомобили не смогут проехать по переулку Псковскому со стороны улицы Раевского, по улице Центральной со стороны проспекта Ленина с 21.00 до 08.00 мск, по переулку Рыбному со стороны Республиканской и по Левобережной со стороны Восточного шоссе.
Отмечается также, что с 30 апреля введут ограничения движения автомобилей по улице Целиноградской в районе дома № 6а.
Ранее стало известно, что из-за генеральной репетиции парада Победы в Ростове будут перекрывать центр.