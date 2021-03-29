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Posted 29 марта 2021, 07:54

Published 29 марта 2021, 07:54

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Большим грузовикам в Ростове запретят въезжать на несколько улиц с апреля

Большим грузовикам в Ростове запретят въезжать на несколько улиц с апреля

29 марта 2021, 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону с 10 апреля будет введен запрет на въезд грузовиков массой более 3,5 тонны на некоторые улицы, говорится в сообщении городского департамента транспорта.

В департаменте отметили, что ограничения связаны с необходимостью повышения уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности участков улично-дорожной сети. Начиная с 10 апреля большегрузные автомобили не смогут проехать по переулку Псковскому со стороны улицы Раевского, по улице Центральной со стороны проспекта Ленина с 21.00 до 08.00 мск, по переулку Рыбному со стороны Республиканской и по Левобережной со стороны Восточного шоссе.

Отмечается также, что с 30 апреля введут ограничения движения автомобилей по улице Целиноградской в районе дома № 6а.

Ранее стало известно, что из-за генеральной репетиции парада Победы в Ростове будут перекрывать центр.

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