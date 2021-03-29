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Частный парк для любителей селфи построят рядом с Таганрогом

29 марта 2021, 13:28
Фото: pexels.com
На берегу Таганрогского залива на станции Морская в Неклиновском районе в апреле появится частный парк, сообщило издание Город N.

Компания-застройщик выкупила участок над обрывом залива, на котором ранее располагался пансионат. С территории будущего парка открывается потрясающий вид на залив, для любителей закатов над обрывом построят амфитеатр.

Кроме того, на территории парка уже разбивают дорожки между деревьями, в дальнейшем появятся детская площадка и зона барбекю. Особенностью парка будет «инстаграмный» бассейн возле края обрыва, в котором можно будет сделать красивые фотографии. Также на территории парка будет расположен кукурузный лабиринт, для которого уже высадили растения.

Открытие запланировали на апрель, вход в парк будет платным. Главный вход парка расположен напротив железнодорожной станции Морская.

Фото: yandex.ru/maps

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