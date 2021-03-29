Частный парк для любителей селфи построят рядом с Таганрогом

Кроме того, на территории парка уже разбивают дорожки между деревьями, в дальнейшем появятся детская площадка и зона барбекю. Особенностью парка будет «инстаграмный» бассейн возле края обрыва, в котором можно будет сделать красивые фотографии. Также на территории парка будет расположен кукурузный лабиринт, для которого уже высадили растения.