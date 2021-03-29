При восхождении на Корякский вулкан сорвался и погиб альпинист

Пропавший турист прибыл из Петропавловска-Камчатского. Он вышел на связь, находясь на высоте 3,2 тыс. м, но он там его не нашли. А вечером 28 марта спасатели спустились ниже и обнаружили погибшего мужчину в ущелье. Предполагается, что он упал с высоты и разбился. По факту произошедшего СК начата проверка.