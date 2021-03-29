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Posted 29 марта 2021, 11:30

Published 29 марта 2021, 11:30

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

При восхождении на Корякский вулкан сорвался и погиб альпинист

29 марта 2021, 11:30
Альпинист сорвался с высоты на Корякском вулкане и погиб. Тело мужчины нашли спасатели. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщает iz.ru, три альпиниста утром 28 марта вышли на Корякский вулкан. Двое из них приехали из Москвы и Костромы. Внезапно погодные условия стали хуже, и альпинисты заблудились. Двум удалось спуститься, а третий потерял снаряжение и не смог пойти назад.

Пропавший турист прибыл из Петропавловска-Камчатского. Он вышел на связь, находясь на высоте 3,2 тыс. м, но он там его не нашли. А вечером 28 марта спасатели спустились ниже и обнаружили погибшего мужчину в ущелье. Предполагается, что он упал с высоты и разбился. По факту произошедшего СК начата проверка.

Стоит отметить, что Корякский вулкан высотой около 3,5 тыс., входящий в Авачинскую группу, очень востребован у альпинистов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 35 км. Высота вулкана - порядка 3,5 тыс. м.

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