При восхождении на Корякский вулкан сорвался и погиб альпинист

Posted 29 марта 2021, 11:30
Published 29 марта 2021, 11:30
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Как сообщает iz.ru, три альпиниста утром 28 марта вышли на Корякский вулкан. Двое из них приехали из Москвы и Костромы. Внезапно погодные условия стали хуже, и альпинисты заблудились. Двум удалось спуститься, а третий потерял снаряжение и не смог пойти назад.
Пропавший турист прибыл из Петропавловска-Камчатского. Он вышел на связь, находясь на высоте 3,2 тыс. м, но он там его не нашли. А вечером 28 марта спасатели спустились ниже и обнаружили погибшего мужчину в ущелье. Предполагается, что он упал с высоты и разбился. По факту произошедшего СК начата проверка.
Стоит отметить, что Корякский вулкан высотой около 3,5 тыс., входящий в Авачинскую группу, очень востребован у альпинистов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 35 км. Высота вулкана - порядка 3,5 тыс. м.