Тепло принесет в Ростовскую область начало новой рабочей недели

Posted 29 марта 2021, 06:30
Published 29 марта 2021, 06:30
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Так, в понедельник, 29 марта, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +10 градусов, ветра практически не будет. К ночи столбики термометров покажут до +3 градусов.
Во вторник ростовчан ждет теплая погода, будет облачно, но дождь не пойдет. Ветер усилится до пяти метров в секунду, а температура поднимется до +9 градусов.
В ночь на среду в городе возможен мокрый снег и дождь со снегом. Но в дневное время температура вырастет до +12, хоть и небо, по-прежнему, будет пасмурным.
В четверг и в пятницу, 1 и 2 апреля, станет еще теплее — до +14 градусов. Ветер стихнет и выглянет солнце. В выходные также будет тепло.
При этом, согласно гидрометеорологическому прогнозу, весенняя погода будет наблюдаться на всей территории Ростовской области.