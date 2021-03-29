Жительницу Ростовской области с COVID-19 вынуждают нарушать карантин

«Я обратилась в этот чат с вопросом, какие есть меры поддержки многодетных семей, которые длительное время, почти месяц, вынуждены сидеть на карантине. Замглавы администрации Гуково Елена Юрьевна Голикова мне ответила, что такого понятия, как „многодетные семьи, находящиеся на карантине“ нет в законодательстве. А если речь идет о материальной поддержке, то ее можно оформить только через УЗСН. То же самое сообщил и мэр города», — говорит Светлана Авдеева.