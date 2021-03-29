Жительницу Ростовской области с COVID-19 вынуждают нарушать карантин

Posted 29 марта 2021, 12:28
Published 29 марта 2021, 12:28
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Она рассказывает, что карантин в их семье продолжается с начала марта. Первым заболел средний сын. Следующей по очереди заболела старшая дочь, а следом и мать многодетного семейства.
«Мы уже почти месяц на карантине. Третий круг. Да, нам привезли три коробочки с таблетками, но помимо них, нужны же еще витамины, капли в нос, да и много чего нужно многодетной семье», — сообщает Светлана Авдеева.
Она рассказывает, что для оперативного решения проблем жителей города Гуково в одном из мессенджеров был создан чат, чтобы жители напрямую могли задать администрации волнующие их вопросы.
«Я обратилась в этот чат с вопросом, какие есть меры поддержки многодетных семей, которые длительное время, почти месяц, вынуждены сидеть на карантине. Замглавы администрации Гуково Елена Юрьевна Голикова мне ответила, что такого понятия, как „многодетные семьи, находящиеся на карантине“ нет в законодательстве. А если речь идет о материальной поддержке, то ее можно оформить только через УЗСН. То же самое сообщил и мэр города», — говорит Светлана Авдеева.
Многодетная мать недоумевает: покидать дом на карантине запрещено в целях недопущения распространения коронавируса, но как в таком случае посетить УЗСН?
«То есть администрация города целенаправленно меня подбивает на нарушение карантина? Ведь возможности дистанционного переоформления документов в нашем УЗСН нет. А у меня сейчас еще и подошло время переоформлять «детские», — переживает Светлана Авдеева.
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