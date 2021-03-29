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Posted 29 марта 2021, 09:44

Published 29 марта 2021, 09:44

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Жизни еще 12 человек унес коронавирус в Ростовской области

29 марта 2021, 09:44
В Ростовской области из-за осложнений коронавируса скончались еще 12 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки от осложнений инфекции погибли восемь женщин от 41 года до 74 лет и четверо мужчин от 54 до 78 лет. У всех пациентов ранее были диагностированы различные заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Они и стали причиной тяжелого течения COVID-19.

Всего же в Ростовской области скончались 3533 человека, заболевших коронавирусом. Смертность среди ковидных пациентов составила более 4,3%.

Всего в регионе было зарегистрировано 80357 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 72127 человека. Прививки сделал уже 121771 местный житель.

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