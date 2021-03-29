Жизни еще 12 человек унес коронавирус в Ростовской области

За сутки от осложнений инфекции погибли восемь женщин от 41 года до 74 лет и четверо мужчин от 54 до 78 лет. У всех пациентов ранее были диагностированы различные заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Они и стали причиной тяжелого течения COVID-19.