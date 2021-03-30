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Posted 30 марта 2021, 09:00

Published 30 марта 2021, 09:00

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Более 90 тыс жителей Ростовской области полностью привиты от коронавируса

Более 90 тыс жителей Ростовской области полностью привиты от коронавируса

30 марта 2021, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По состоянию на 30 марта полную вакцинацию от коронавируса прошли 90907 жителей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки вторую прививку сделали 1588 жителей региона, всего же за сутки на вакцинацию пришли 2920 человек. Общее количество привитых в Ростовской области на вторник составляет 124691 человек.

Кроме того, за весь период в регионе сделали 2122,53 тысячи исследований на ковид, за последние сутки диагноз подтвердился у 240 человек. Всего с начала пандемии заболели инфекцией 80597 жителей области, умерли от коронавируса 3553 дончан.

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