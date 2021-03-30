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Posted 30 марта 2021, 08:44

Published 30 марта 2021, 08:44

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Еще 240 случаев коронавируса выявили в Ростовской области

Еще 240 случаев коронавируса выявили в Ростовской области

30 марта 2021, 08:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 30 марта в Ростовской области выявили еще 240 больных коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

Новые случаи инфекции зарегистрировали в 50 муниципалитетах области, больше всего заболевших в Ростове, Новошахтинске и Волгодонске.

Всего же с начала пандемии в регионе выявили 80597 случаев COVID-19. Из общего количества заразившихся удалось вылечить 72398 человек, умерли 3553 пациента.

Ранее в пресс-центре региона сообщили, что из-за дефицита коечного фонда возобновил работу ранее закрытый ковидный госпиталь. Еще в одном госпитале увеличили количество мест для больных с коронавирусом.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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