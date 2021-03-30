Еще 240 случаев коронавируса выявили в Ростовской области

Posted 30 марта 2021, 08:44
Published 30 марта 2021, 08:44
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Новые случаи инфекции зарегистрировали в 50 муниципалитетах области, больше всего заболевших в Ростове, Новошахтинске и Волгодонске.
Всего же с начала пандемии в регионе выявили 80597 случаев COVID-19. Из общего количества заразившихся удалось вылечить 72398 человек, умерли 3553 пациента.
Ранее в пресс-центре региона сообщили, что из-за дефицита коечного фонда возобновил работу ранее закрытый ковидный госпиталь. Еще в одном госпитале увеличили количество мест для больных с коронавирусом.