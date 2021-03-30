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Posted 30 марта 2021, 15:00

Published 30 марта 2021, 15:00

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Меньше 5% ростовчан привились против коронавируса

Меньше 5% ростовчан привились против коронавируса

30 марта 2021, 15:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону прививки против коронавируса сделали около 45,7 тысячи местных жителей сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, в городе открыты 42 пункта вакцинации, из которых 14 — мобильные, шесть из них заработали вчера, 29 марта. При этом Логвиненко отчитался перед губернатором, что на 25 марта в городе было использовано практически 99% поступившей вакцины.

«Потом мы в три этапа получили вакцину и на сегодняшний день вакцинировали 45,7 тысячи человек. Выработан 81% всей вакцины», — рассказал глава городской администрации. Губернатор Василий Голубев обратил внимание городских властей на то, что в списке ожидания находятся 18780 человек, а посредством сервиса Госуслуги на прививку записались еще 13320 человек. Охват населения Ростова-на-Дону вакцинацией составил всего 4,65% жителей.

«Из-за того, что вакцина поступала нерегулярно, мы не стали открывать большое количество пунктов, чтобы врачи не простаивали. Если мы будем понимать, что вакцина в таких объемах будет поступать постоянно, откроем дополнительные пункты и за несколько дней все выработаем», — пообещал Логвиненко.

Ранее сообщалось, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 90907 жителей Ростовской области, а общее количество привитых составляет 124691 человек. За время пандемии заболели инфекцией 80597 местных жителей, умерли от коронавируса 3553 дончан.

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