Меньше 5% ростовчан привились против коронавируса

«Потом мы в три этапа получили вакцину и на сегодняшний день вакцинировали 45,7 тысячи человек. Выработан 81% всей вакцины», — рассказал глава городской администрации. Губернатор Василий Голубев обратил внимание городских властей на то, что в списке ожидания находятся 18780 человек, а посредством сервиса Госуслуги на прививку записались еще 13320 человек. Охват населения Ростова-на-Дону вакцинацией составил всего 4,65% жителей.