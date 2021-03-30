Почти на четверть сократился пассажиропоток в год пандемии в Ростовской области

Posted 30 марта 2021, 13:18
Published 30 марта 2021, 13:18
Modified 1 октября, 15:08
Updated 1 октября, 15:08
По сравнению с 2019 годом пассажиропоток сократился на 22,5%. Автотранспортом в 2020 году воспользовались в Ростовской области на 22% меньше, чем годом ранее. Трамваями и автобусами в год пандемии стали пользоваться на 30% реже. Поездами и электричками воспользовалось на 24% меньше людей.
Наименьший спад в объеме пассажиропотока испытали авиаперевозчики и организации, осуществляющие водные перевозки. Судоходные компании Ростовской области потеряли только 17% клиентов по отношению к 2019 году. Авиакомпании предложили пассажирам расширенную маршрутную сеть, что позволило им вывести объем пассажироперевозок почти на уровень 2019 года (снижение составило 2%).
Ранее стало известно, что за пять лет «Городская электричка» в Ростове перевезла 620 тысяч пассажиров.
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