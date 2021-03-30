Почти на четверть сократился пассажиропоток в год пандемии в Ростовской области

По сравнению с 2019 годом пассажиропоток сократился на 22,5%. Автотранспортом в 2020 году воспользовались в Ростовской области на 22% меньше, чем годом ранее. Трамваями и автобусами в год пандемии стали пользоваться на 30% реже. Поездами и электричками воспользовалось на 24% меньше людей.