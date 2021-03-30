Власти признали незаконной табачную лавку на Сержантова в Ростове

Posted 30 марта 2021, 07:02
Published 30 марта 2021, 07:02
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
Речь идет о павильоне «Табачная лавка 24», который находится на пересечении Сержантова и 1-й Конной Армии и мешает проходу жителей. В отношении владельца торговой точки составили протоколы об административных правонарушениях, но лавка и ныне там.
Также от компании «Ростгорсвет» потребовали отключить павильон от электрических сетей. В районной администрации рассказали корреспонденту, что рейды по выявлению незаконных торговых точек проходят на постоянной основе.
«По результатам выявленных правонарушений сотрудники администрации составляют протоколы. После этого все материалы направляют в адрес управления торговли и бытового обслуживания города», — сказано в сообщении.
Несмотря на ответы администрации Первомайского района, незаконные ларьки продолжают свою деятельность. Недостроенный большой торговый павильон все еще портит вид пешеходной улицы - неизвестно кто и когда его снесет.
Другие мелкие ларьки также продолжают свою незаконную деятельность, как и стихийный базар, с которым власти не могут справится уже долгое время. Наша редакция будет следить за развитием событий.
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