Движение ограничат на Ленина в Ростове

Posted 31 марта 2021, 10:54
Published 31 марта 2021, 10:54
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Ограничения будут действовать для участка от Васильченко до Огарева, неудобства вызваны прокладкой подземных инженерных коммуникаций. Снять ограничения должны 30 июня, если подрядчик выполнит работы в срок.
Кроме того, с 10 апреля запретят остановку транспорта в переулке Соборном по западной стороне от Мечникова до Буденновского и по восточной стороне от дома № 100 до № 104/1.