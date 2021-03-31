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Новости среды в Ростове о реках из канализации и отважных работниках АЗС

31 марта 2021, 15:07
Фото: pexels.com
В среду, 31 марта, сотрудники АЗС в Ростове предотвратили взрыв, а в поселке Овощной канализация растеклась рекой, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Взрыв на АЗС

На одной из АЗС на улице Шеболдаева загорелся автомобиль Renault Megane. Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники заправки вручную откатили машину подальше от бензоколонки и вызвали пожарных.

Фото: Телеграм don_mash

Пока пожарные ехали, мужчины сами пытались погасить огонь ручными огнетушителями.

Два миллиона рублей за яму на дороге

Жительница Ростова отсудила более 2,6 миллиона рублей за яму на дороге. В июле 2017 года она на автомобиле попала в яму глубиной в полметра на улице Каскадной. Автомобиль перевернулся и отлетел на несколько метров, женщина-водитель и машина получили повреждения.

Фото: pexels.com

Ростовчанка подала иск в суд и выиграла 2,6 миллиона рублей за поврежденный автомобиль и 10 тысяч рублей за моральный ущерб.

Река из канализации

В поселке Овощной из-за трубы, которую застройщик вывел в оросительный канал, образовалась река из канализации.

Фото: Валерий Гончаров / RostovGazeta

Центральной канализации в поселке нет, отходы выводят в сливную яму, которую должна откачивать УК. По факту же застройщик вывел канализационную трубу в канал, который превратился в канализационную реку. Ситуация усугубилась после потепления, когда канал превратился в зловонную лужу.

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