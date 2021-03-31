Новости среды в Ростове о реках из канализации и отважных работниках АЗС

Взрыв на АЗС
На одной из АЗС на улице Шеболдаева загорелся автомобиль Renault Megane. Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники заправки вручную откатили машину подальше от бензоколонки и вызвали пожарных.
Пока пожарные ехали, мужчины сами пытались погасить огонь ручными огнетушителями.
Два миллиона рублей за яму на дороге
Жительница Ростова отсудила более 2,6 миллиона рублей за яму на дороге. В июле 2017 года она на автомобиле попала в яму глубиной в полметра на улице Каскадной. Автомобиль перевернулся и отлетел на несколько метров, женщина-водитель и машина получили повреждения.
Ростовчанка подала иск в суд и выиграла 2,6 миллиона рублей за поврежденный автомобиль и 10 тысяч рублей за моральный ущерб.
Река из канализации
В поселке Овощной из-за трубы, которую застройщик вывел в оросительный канал, образовалась река из канализации.
Центральной канализации в поселке нет, отходы выводят в сливную яму, которую должна откачивать УК. По факту же застройщик вывел канализационную трубу в канал, который превратился в канализационную реку. Ситуация усугубилась после потепления, когда канал превратился в зловонную лужу.