Новости среды в Ростове о реках из канализации и отважных работниках АЗС

Жительница Ростова отсудила более 2,6 миллиона рублей за яму на дороге. В июле 2017 года она на автомобиле попала в яму глубиной в полметра на улице Каскадной. Автомобиль перевернулся и отлетел на несколько метров, женщина-водитель и машина получили повреждения.