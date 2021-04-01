Какие документы нужны для приема в школу

Posted 1 апреля 2021, 12:17
Published 1 апреля 2021, 12:17
Modified 11 сентября 2022, 15:38
Updated 11 сентября 2022, 15:38
Если раньше родителям будущих первоклассников накануне дня приема документов приходилось с вечера занимать очереди, чтобы успеть записать свое чадо в выбранную образовательную организацию, то теперь разработчики нового порядка обещают, что процедура стала проще и удобнее.
Ровно в полночь по Москве 1 апреля в Ростове-на-Дону была открыта запись для поступления в школу, и тут важно знать, с какого возраста принимают в первый класс и какие документы нужны для этого.
Электронную регистрацию первоклассников в Ростове-на-Дону практикуют с февраля 2017 года, когда власти города ввели возможность подать заявление на поступление ребёнка в школу через Интернет и большинство родителей, которым больше не нужно отстаивать очереди и бегать с бумагами, высоко оценили эту возможность.
Для тех у кого компьютера нет, сделать это можно и оффлайн, и отправив заявку на электронный адрес учреждения образования, и воспользовавшись городским электронным сервисом school-go.ru. А вот запись напрямую через Госуслуги для жителей Ростова-на-Дону пока недоступна. На соответствующий запрос сервис сообщает, что таких услуг для местоположения «Ростов-на-Дону» не найдено.
В 2021 году сроки кампании сдвинулись на два месяца, и если раньше ростовчане вынуждены были начинать оформлять справки и другие важные бумаги еще в начале февраля, то теперь эти заботы перенесли на апрель.
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет точный возрастной период для приема детей в школу. Считается, что оптимально начать обучение не раньше шести с половиной лет и не позднее восьми лет. Но приступить к обучению по начальным образовательным программам можно и в более раннем или позднем возрасте с разрешения образовательных организаций и по заявлению родителей.
В законе также отмечается, что у кандидата в ученики не должно быть каких-либо противопоказаний к обучению в общеобразовательных учреждениях по состоянию здоровья.
Закон позволяет самостоятельно определиться, отдать документы при поступлении малыша в первый класс после шести лет или подождать и начать обучение позже.
По новым правилам зачисление в школу в 2021 году будет проходить в два этапа. Первый продлится до 30 июня. В этот период заявки смогут подать граждане и лица, чьи дети имеют преимущество на зачисление в школу или проживают на территории города, которая закреплена за образовательным учреждением.
Такое преимущество есть:
Второй этап подачи заявок начнется с 6 июля. С этого дня и до 5 сентября подать заявления о приеме детей смогут ростовчане, которые проживают на территории, не относящейся к конкретной школе. Для оформления документы будут приниматься при условии наличия свободных мест в образовательном учреждении.
Все муниципальные общеобразовательные организации в Ростове-на-Дону были закреплены за конкретными территориями города постановлением администрации города № 136 от 22 февраля 2017 года. Изменения в это постановление были внесены 9 марта 2021 года.
Узнать, какие школы закреплены за определенными микрорайонами, можно, ознакомившись с постановлением «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями города Ростова-на-Дону» на сайте городской администрации.
Родителям будущих учеников важно знать обо всех способах, которые позволяют записать ребенка и какие нужны документы для поступления в школу.
Для этого жители Ростова-на-Дону могут лично обратиться в образовательное учреждение. Сделать это можно по субботам в определенные часы — с 10.00 до 14.00 мск. Однако время для посещения лучше уточнить на сайте школы или по телефону общеобразовательного учреждения.
Отправить заявление в школу можно заказным письмом с уведомлением о вручении, воспользовавшись услугами Почты России.
Обратиться с просьбой о зачислении в первый класс можно электронной форме через электронную почту образовательной организации. Узнать адрес «электронки» можно на сайте учреждения.
Кроме того, в Ростове-на-Дону с 1 апреля запущен онлайн-сервис записи детей в общеобразовательную организацию school-go.ru. Войти в личный кабинет данного сервиса можно при помощи имеющегося логина и пароля подтвержденной записи портала gosuslugi.ru. Зарегистрировать учетную запись на портале Госуслуг можно обратившись в городские Многофункциональные центры.
После оформления заявления в режиме онлайн необходимо дождаться извещения о необходимости посетить школу для подачи документов. Извещение должно прийти в течение десяти календарных дней.
В 2021 году перечень представляемых документов в общеобразовательную организацию также претерпел изменения. Полный список изложен в приказе Минпросвещения № 458 от 2 сентября 2020 года.
В нем говорится, что для зачисления детей в школу понадобится:
Кроме того, гражданам придется подписать согласие на обучение на русском языке и согласие на обработку персональных данных. Кстати, в самом заявлении о приеме в первый класс появилась строчка об изучении родного языка.
Отказать в зачислении в школы из-за отсутствия прописки не смогут, по Конституции РФ все дети имеют право на образование. Но нужно понимать, что при отсутствии регистрации по месту жительства места будут предоставляться по остаточному принципу. То есть ребенка зачислят только в то учебное учреждение, где они еще остались.
При этом никаких тестов или собеседований на определение у кандидата уровня знаний не проводят. Это не законно.
Отказать в приеме детям в первый класс образовательное учреждение может только в одном случае — при отсутствии свободных мест. Если такое произошло необходимо для решения вопроса об устройстве первоклашки в другую образовательную организацию обратиться в городское управление образования.
Все остальные причины для отказа в зачислении могут трактоваться, как нарушение права маленького гражданина на образование, прописанное в статье № 43 Конституции РФ. В этом случае стоит подать жалобу в региональный или муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования.
Заявление о поступлении в школу подают родители или законные представители ребенка. Ими могут выступать официальные опекуны или приемные родители. Но не всегда рабочий график родителей позволяет оперативно это сделать. И тогда резонно возникает вопрос, а могут ли другие члены семьи, например, бабушка или дедушка, написать заявление, примут ли его в образовательной организации?
Примут только в том случае, если у родственника есть нотариально заверенная доверенность.
Первый этап приема документов для зачисления в школу продлится до конца июня. После этого, согласно новому регламенту, школы должны оповестить родителей о принятии их чада на обучение или об отказе.
Выяснить это можно самостоятельно, авторизировавшись в онлайн-сервисе. Кроме того, можно дождаться письма на электронную почту или звонка из образовательного учреждения.
Последующим этапом станет оформление приказов о зачислении детей.