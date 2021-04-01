Какие документы нужны для приема в школу

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет точный возрастной период для приема детей в школу. Считается, что оптимально начать обучение не раньше шести с половиной лет и не позднее восьми лет. Но приступить к обучению по начальным образовательным программам можно и в более раннем или позднем возрасте с разрешения образовательных организаций и по заявлению родителей.