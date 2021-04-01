Названы причины набора врачей в ковидный госпиталь горбольницы № 20 в Ростове

Однако узнать из первых уст, с чем же связано возвращение уволенных ранее сотрудников, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главврача горбольницы № 20 сообщили, что «Ваган Арамович не дает комментариев для СМИ» и по этому вопросу лучше обратиться к его заму, Андрею Петровичу. Заместитель главврача оказался не в курсе работы ковидного госпиталя, от комментариев воздержался.