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Posted 1 апреля 2021, 07:24

Published 1 апреля 2021, 07:24

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Названы причины набора врачей в ковидный госпиталь горбольницы № 20 в Ростове

1 апреля 2021, 07:24
Сюжет
Эксклюзив
Медиков снова приглашают работать в ковидный госпиталь горбольницы № 20 в Ростове, потому что увеличилось число больных COVID-19, сообщает RostovGazeta источник, знакомый с ситуацией.

Вчера в СМИ прошла информация о том, что уволенных ранее ординаторов начали принимать обратно на работу в ковидный госпиталь на базе больницы № 20 в Ростове-на-Дону.

Однако узнать из первых уст, с чем же связано возвращение уволенных ранее сотрудников, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главврача горбольницы № 20 сообщили, что «Ваган Арамович не дает комментариев для СМИ» и по этому вопросу лучше обратиться к его заму, Андрею Петровичу. Заместитель главврача оказался не в курсе работы ковидного госпиталя, от комментариев воздержался.

Тем не менее источник, знакомый с ситуаций, сообщил RostovGazeta, что медиков снова приглашают работать в ковидный госпиталь потому, что число пациентов с коронавирусом увеличилось.

«Ранее коронавирус пошел на спад, ординаторов сократили. А сейчас оставшиеся в ковидном госпитале врачи не справляются с числом поступающих пациентов», — пояснил собеседник.

Напомним, что региональный пресс-центр рекомендует всем жителям Ростовской области носить маски в общественных местах.

#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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