Названы причины набора врачей в ковидный госпиталь горбольницы № 20 в Ростове

Posted 1 апреля 2021, 07:24
Published 1 апреля 2021, 07:24
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Вчера в СМИ прошла информация о том, что уволенных ранее ординаторов начали принимать обратно на работу в ковидный госпиталь на базе больницы № 20 в Ростове-на-Дону.
Однако узнать из первых уст, с чем же связано возвращение уволенных ранее сотрудников, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главврача горбольницы № 20 сообщили, что «Ваган Арамович не дает комментариев для СМИ» и по этому вопросу лучше обратиться к его заму, Андрею Петровичу. Заместитель главврача оказался не в курсе работы ковидного госпиталя, от комментариев воздержался.
Тем не менее источник, знакомый с ситуаций, сообщил RostovGazeta, что медиков снова приглашают работать в ковидный госпиталь потому, что число пациентов с коронавирусом увеличилось.
«Ранее коронавирус пошел на спад, ординаторов сократили. А сейчас оставшиеся в ковидном госпитале врачи не справляются с числом поступающих пациентов», — пояснил собеседник.
Напомним, что региональный пресс-центр рекомендует всем жителям Ростовской области носить маски в общественных местах.
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