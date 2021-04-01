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Posted 1 апреля 2021, 15:09

Published 1 апреля 2021, 15:09

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Ростовский эксперт рассказал о нюансах оформления займа в ломбардах

Ростовский эксперт рассказал о нюансах оформления займа в ломбардах

1 апреля 2021, 15:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
В официальном названии организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард», тогда в случае нарушения прав граждан, их интересы возможно будет отстоять, сообщили RostovGazeta в ростовском отделении Южного ГУ Банка России.

Ростовчане с удовольствием пользуются услугами ломбардов. Однако для того, чтобы не столкнуться с мошенниками, эксперты рекомендуют ростовчанам прежде всего убедиться, что организация действительно является ломбардом, а не комиссионным магазином. Нельзя верить одной вывеске на входе, в наименовании организации должно обязательно присутствовать слово «Ломбард». Эксперты приводят несколько отличий ломбарда от псевдоломбарда, или скрывающегося за ним комиссионного магазина.

«Псевдоломбарды, не выдают клиенту залоговый билет и договор с индивидуальными условиями займа в табличной форме, а предлагают подписать иные документы, например, договор купли-продажи с правом обратного выкупа и договор комиссии. В комиссионном магазине клиент получит договор комиссии с квитанцией», — сообщает управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

Ломбард обязан страховать вещи клиента за свой счет, а к комиссионным магазинам такое требование не относится.

«Следует соблюдать меры предосторожности, а именно: пользоваться услугами ломбарда после проверки наличия записи о нем в государственном реестре, внимательно читать условия договора, навести справки и почитать отзывы людей, ранее воспользовавшимися услугами того или иного ломбарда. Тогда риск быть обманутым будет сведен к минимуму. Также важно помнить, что заемщик может не воспользоваться услугой ломбарда, если оценка вещи в нем не соответствует его ожиданиям», — отмечает Наталья Леонтьева.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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