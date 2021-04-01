Ростовский эксперт рассказал о нюансах оформления займа в ломбардах

«Следует соблюдать меры предосторожности, а именно: пользоваться услугами ломбарда после проверки наличия записи о нем в государственном реестре, внимательно читать условия договора, навести справки и почитать отзывы людей, ранее воспользовавшимися услугами того или иного ломбарда. Тогда риск быть обманутым будет сведен к минимуму. Также важно помнить, что заемщик может не воспользоваться услугой ломбарда, если оценка вещи в нем не соответствует его ожиданиям», — отмечает Наталья Леонтьева.