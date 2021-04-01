Всего один день осталось ростовчанам наслаждаться солнечной погодой

С субботы в регион опять придут дожди, которые принесут небольшое похолодание. 3 апреля в Ростове +11 С, а в воскресенье не выше +9 С. Еще холоднее будет в понедельник 5 апреля, когда температура воздуха днем будет не выше +8 С.