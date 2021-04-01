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Posted 1 апреля 2021, 18:50

Published 1 апреля 2021, 18:50

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Всего один день осталось ростовчанам наслаждаться солнечной погодой

1 апреля 2021, 18:50
Пятница 2 апреля в Ростове-на-Дону станет последним солнечным днем перед затяжными дождями, сообщили синоптики.

Ночью в городе +4 С и небольшая облачность, днем 2 апреля +14 С, осадков не ожидается. В области в пятницу облачно с прояснениями, но без осадков, температура воздуха +11...+16 С.

С субботы в регион опять придут дожди, которые принесут небольшое похолодание. 3 апреля в Ростове +11 С, а в воскресенье не выше +9 С. Еще холоднее будет в понедельник 5 апреля, когда температура воздуха днем будет не выше +8 С.

Дожди будут идти и днем, и ночью с субботы по вторник.

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