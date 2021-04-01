Всего один день осталось ростовчанам наслаждаться солнечной погодой

Posted 1 апреля 2021, 18:50
Published 1 апреля 2021, 18:50
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Ночью в городе +4 С и небольшая облачность, днем 2 апреля +14 С, осадков не ожидается. В области в пятницу облачно с прояснениями, но без осадков, температура воздуха +11...+16 С.
С субботы в регион опять придут дожди, которые принесут небольшое похолодание. 3 апреля в Ростове +11 С, а в воскресенье не выше +9 С. Еще холоднее будет в понедельник 5 апреля, когда температура воздуха днем будет не выше +8 С.
Дожди будут идти и днем, и ночью с субботы по вторник.