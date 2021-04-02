Четырех человек осудили в Ростове за заказное убийство, кражу и угон

Posted 2 апреля 2021, 11:44
Published 2 апреля 2021, 11:44
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Приговор суд вынес на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Судом было установлено, что Артем Долбня решил заказать убийство своего знакомого, который задолжал ему 600 тысяч рублей. Для этого он нанял трех человек.
Исполнители отправились в бар, расположенный на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону, где нашли и избили должника. После чего они схватили потерпевшего и вместе с ним заявились к нему в дом в СНТ «Речник». Там они продолжили избивать мужчину. А когда он умер от полученных травм, закопали его тело во дворе его же дома.
В доме также находилась сожительница хозяина дома. Женщине брызнули в лицо из перцового баллончика и заперли в летней кухне. После того, как злоумышленники расправились со своей жертвой и решили вопрос с его телом, они забрали из дома все ценное и уехали на автомобилях, принадлежавших потерпевшему.
Случайного свидетеля преступления, который увидел, что произошло в баре, банда вывезла на окраину хутора Ленина и убила, как им приказал Артем Долбни.
Организатор убийств Артем Долбни получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Никиту Ким приговорили к 18 годам и штрафу в 75 тысяч рублей, Сергей Цой получил 17 лет колонии и штраф 60 тысяч рублей, а Дмитрий Федоренко — 16 лет строгого режима.
Приговор еще можно обжаловать.
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