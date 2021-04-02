Четырех человек осудили в Ростове за заказное убийство, кражу и угон

Исполнители отправились в бар, расположенный на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону, где нашли и избили должника. После чего они схватили потерпевшего и вместе с ним заявились к нему в дом в СНТ «Речник». Там они продолжили избивать мужчину. А когда он умер от полученных травм, закопали его тело во дворе его же дома.