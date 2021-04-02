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Posted 2 апреля 2021, 05:10

Published 2 апреля 2021, 05:10

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Дорожное хозяйство Ростова лишилось начальства

2 апреля 2021, 05:10
В Ростове-на-Дону сместили с занимаемого поста заместителя главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского, сообщили в мэрии.

Распоряжение об увольнении чиновника в четверг подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко, который недоволен работой своего подчиненного и состоянием дорожной сети в городе.

Это не первое увольнение в сфере дорожного хозяйства Ростова, до этого лишился должности глава департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко. Последний уволился по собственному желанию.

Ранее в Ростовской области сменили всю верхушку прокуратуры.

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