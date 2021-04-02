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Posted 2 апреля 2021, 07:48

Published 2 апреля 2021, 07:48

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Дождливые и прохладные выходные ждут жителей Ростова

Дождливые и прохладные выходные ждут жителей Ростова

2 апреля 2021, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На выходных в Ростове-на-Дону похолодает и пойдут дожди, сообщили синоптики.

Пятница, 2 апреля, станет последним солнечным днем перед затяжными дождями. Уже в субботу в городе начнут лить дожди, которые продолжатся и в начале новой рабочей недели.

В субботу, 3 апреля, в Ростове еще +11 С, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +5 С, все сутки будет идти дождь.

4 апреля днем в городе не выше +9 С и дождь, еще холоднее, всего +8 С, будет в понедельник. Во вторник, 6 апреля, начнет немного теплеть, но дожди сохранятся, температура воздуха ожидается +13 С.

Со среды дожди прекратятся, а к концу рабочей недели потеплеет до +15…+17 С.

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