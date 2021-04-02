Дождливые и прохладные выходные ждут жителей Ростова

Posted 2 апреля 2021, 07:48
Published 2 апреля 2021, 07:48
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Пятница, 2 апреля, станет последним солнечным днем перед затяжными дождями. Уже в субботу в городе начнут лить дожди, которые продолжатся и в начале новой рабочей недели.
В субботу, 3 апреля, в Ростове еще +11 С, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +5 С, все сутки будет идти дождь.
4 апреля днем в городе не выше +9 С и дождь, еще холоднее, всего +8 С, будет в понедельник. Во вторник, 6 апреля, начнет немного теплеть, но дожди сохранятся, температура воздуха ожидается +13 С.
Со среды дожди прекратятся, а к концу рабочей недели потеплеет до +15…+17 С.