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Posted 2 апреля 2021, 13:51

Published 2 апреля 2021, 13:51

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Искалеченную рыбу пытались провезти через границу Ростовской области в Украину

2 апреля 2021, 13:51
Около 6 тонн живой рыбы не разрешили провезти через границу Ростовской области в соседнюю Украину, говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

Живой груз задержали на пункте пропуска Донецк. Специалисты Россельхознадзора осмотрели груз и выяснилось, что у многих особей карпа есть повреждения и это может быть признаком заболевания рыб.

В ведомстве отметили, что экспортируемая рыба должна быть клинически здорова, у нее не должно быть никаких признаком инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для других животных и людей.

Товар вывезти не разрешили, а в отношении собственника груза составили акт об административном правонарушении.

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