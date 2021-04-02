На южном подъезде к Ростову начали возводить надземный переход для пешеходов

Posted 2 апреля 2021, 17:20
Published 2 апреля 2021, 17:20
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
Отмечается, что сооружение, с одной стороны, сделает безопасным передвижение пешеходов и автомобилистов, а с другой стороны позволит обеспечить непрерывный транспортный поток и снизить вероятность возникновения заторов. Кроме того, разрешенную скорость движения для транспорта можно будет увеличить с 70 до 90 километров в час.
Новое сооружение длинной порядка 100 метров оборудуют пандусами и платформами для маломобильной категории людей. Строить объект будут около полугода, в связи с этим на данном участке будет смещена траектория движения и ограничена скорость. Ограничения для автомобилей вводятся в субботу, 3 апреля.
Ранее стало известно, что в Таганроге отремонтированную в 2020 году улицу Мирную подрядчик восстановит по гарантии.
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