На южном подъезде к Ростову начали возводить надземный переход для пешеходов

Отмечается, что сооружение, с одной стороны, сделает безопасным передвижение пешеходов и автомобилистов, а с другой стороны позволит обеспечить непрерывный транспортный поток и снизить вероятность возникновения заторов. Кроме того, разрешенную скорость движения для транспорта можно будет увеличить с 70 до 90 километров в час.