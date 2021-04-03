Массовый забег «Ростовское кольцо» пройдет, несмотря на коронавирус

Posted 3 апреля 2021, 17:30
Published 3 апреля 2021, 17:30
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Забег стартует от Театральной площади в 09.00 мск. На этот раз маршрут марафона пройдет по городским улицам. При этом участники смогут выбрать свою дистанцию в зависимости от физподготовки и своих предпочтений.
Длина всего маршрута забега составляет 40,7 километра. Участники забега пересекут Большую Садовую, Ворошиловский к «Ростов Арене», Седова, Береговую, Буденновский и Мечникова до ДГТУ.
Второй этап пройдет по Нагибина до СЖМ, через Космонавтов, Белорусскую на улицу 50 лет Ростсельмаша, Шолохова до площади Воинской славы перед старым Аэропортом, а третий этап включает в себя маршрут через Вересаева, 40-летия Победы, через площадь Карла Маркса с финишем на Театральной.
Ранее сообщалось, что на организацию марафона «Ростовское кольцо» городские власти потратят почти 1 миллион рублей.
Напомним, что 2020 году забег «Ростовское кольцо» не проводили из-за пандемии коронавируса.