Массовый забег «Ростовское кольцо» пройдет, несмотря на коронавирус

Второй этап пройдет по Нагибина до СЖМ, через Космонавтов, Белорусскую на улицу 50 лет Ростсельмаша, Шолохова до площади Воинской славы перед старым Аэропортом, а третий этап включает в себя маршрут через Вересаева, 40-летия Победы, через площадь Карла Маркса с финишем на Театральной.