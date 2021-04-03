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Posted 3 апреля 2021, 08:45

Published 3 апреля 2021, 08:45

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

От осложнений коронавируса скончались еще 24 жителя Ростовской области

3 апреля 2021, 08:45
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области от осложнений коронавирусной инфекции скончались за сутки еще 24 местных жителя, говорится в сообщении регионального правительства.

Коронавирус на этот раз не пощадил десять женщин в возрасте от 48 до 95 лет и 14 мужчин от 64 до 90 лет. У всех этих пациентов были хронические заболевания, которые привели к осложнениям при заражении коронавирусом.

За весь период инфекция унесла жизни 3656 человек, а доля смертей среди заразившихся COVID-19 составила на 3 апреля 4,48%.

Всего в регионе было зафиксировано 81562 случая заражения коронавирусом, из них 73265 закончились выздоровлением пациентов. Индекс распространения инфекции оказался равен единице.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области рассматривают возможность проведения вакцинации отдельных категорий граждан на дому.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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