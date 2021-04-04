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Posted 4 апреля 2021, 07:39

Published 4 апреля 2021, 07:39

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Двое мужчин погибли в горящем доме в Ростовской области

4 апреля 2021, 07:39
В Ростовской области крупный пожар в частном доме унес жизни двух человек, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Трагедия произошла на хуторе Лихачев в Обливском районе. В ночь на воскресенье, 4 апреля, загорелся частный дом на улице Чирская. Пожар вспыхнул около 01.50 мск.

На место происшествия оперативно отправились три пожарных расчета и восемь спасателей. Спустя 17 минут пожар полностью потушили. На месте возгорания обнаружили тела 62-лентнего и 31-летнего мужчин.

О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее в Ростове рядом с ТЦ «Сокол» потушили крупный пожар.

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