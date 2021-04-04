Ростовская область не вошла в рейтинг самых криминальных регионов страны за 10 лет

Posted 4 апреля 2021, 18:49
Published 4 апреля 2021, 18:49
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Согласно статистике, 15 российских регионов сократили число правонарушений более чем на четверть, а в 81 субъекте отмечается уменьшение количества убийств из расчета на 100 тысяч населения.
Чаще всего в России совершают кражи и мелкие хищения, на них приходится 37,9 всех преступлений. Самым редким правонарушением является превышение должностных полномочий - всего 0,3% от всех преступлений.
При этом меньше всего преступлений фиксируется в Чеченской республике, всего 2,1 на 100 тысяч населения. Также в десятку наименее криминальных регионов вошли Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, а также Тульская, Рязанская, Белгородская и Московская области.
Больше всего преступлений совершают жители Москвы, а Республика Тыва считается антилидером по количеству убийств и покушений на убийства.
Ростовская область при этом не попала ни в число самых криминальных регионов России, ни в число тех, где отмечается наименьшее количество преступлений.
Однако эксперты, которых опросили сотрудники издания, выразили сомнения в правдивости данных Генпрокуратуры, особенно тех, что касаются республик Северного Кавказа. По словам генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова, в Чечне самый низкий процент убийств, но это может говорить о том, что такие преступления в регионе просто не регистрируют.
При этом эксперты уверены, статистику подправлять могут и в других регионах, например, в Подмосковье. Члена Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что есть немалая неучтённая категория лиц, которые не обращаются в полицию или обращаются безуспешно, либо когда заявления о преступлении были приняты, однако процессуальную проверку по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются "обращениями" и не содержат сведений о преступлениях.
Таким образом официальная статистика не позволяет определить настоящую картину преступности в российских регионах.
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