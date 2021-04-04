Ростовская область не вошла в рейтинг самых криминальных регионов страны за 10 лет

При этом эксперты уверены, статистику подправлять могут и в других регионах, например, в Подмосковье. Члена Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что есть немалая неучтённая категория лиц, которые не обращаются в полицию или обращаются безуспешно, либо когда заявления о преступлении были приняты, однако процессуальную проверку по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются "обращениями" и не содержат сведений о преступлениях.