rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2021, 05:32

Published 4 апреля 2021, 05:32

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Следком в Ростовской области проверяет сообщения об истязании восьмилетнего ребенка

4 апреля 2021, 05:32
В Новошахтинске Ростовской области сотрудники следственного комитета проверяют обстоятельства истязания восьмилетней девочки, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в больницу в Новошахтинске поступила восьмилетняя девочка. Мать привязывала ребенка, не кормила и не давала ей воду. Малышка от голода жевала одеяло.

Ребенка в таком состоянии обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости. Они вызвали скорую и полицейских.

Сообщалось, что делом девочки занялась прокуратура. Теперь к расследованию инцидента подключились следственные органы.

«Проводится доследственная проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика