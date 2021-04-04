Следком в Ростовской области проверяет сообщения об истязании восьмилетнего ребенка

Posted 4 апреля 2021, 05:32
Published 4 апреля 2021, 05:32
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в больницу в Новошахтинске поступила восьмилетняя девочка. Мать привязывала ребенка, не кормила и не давала ей воду. Малышка от голода жевала одеяло.
Ребенка в таком состоянии обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости. Они вызвали скорую и полицейских.
Сообщалось, что делом девочки занялась прокуратура. Теперь к расследованию инцидента подключились следственные органы.
«Проводится доследственная проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.