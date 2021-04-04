Следователи в Новошахтинске задержали мать, державшую свою дочь на привязи

Posted 4 апреля 2021, 05:59
Published 4 апреля 2021, 05:59
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Родителей девочки разыскали, ими оказались 24-летняя жительница Новошахтинска и ее 23-летний супруг. Супруги подозреваются в истязании восьмилетней дочери по предварительному сговору.
По версии следствия мать вместе с отчимом ребенка систематически избивала девочку. Каждый день ребенку связывали руки и ноги веревками и колготками, причиняя физическую боль, тем самым ограничивали ее свободу передвижения.
Сейчас девочка находится в больнице. Родителей ребенка задержали и допрашивают. Кроме того, следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время решается вопрос об аресте супружеской пары.
Напомним, что девочку нашли знакомые женщины, которые пришли к ней в гости. Ребенок был связан и настолько голоден, что жевал одеяло. Мать не кормила и не поила дочь.