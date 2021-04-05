Города-лидеры по числу заболевших назвали в Ростовской области

Posted 5 апреля 2021, 09:26
Published 5 апреля 2021, 09:26
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Так, в Ростове-на-Дону было зарегистрировано за сутки 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По девять человек заболели в Азовском и Зерноградском районах, семь — в Батайске, Новошахтинске и Орловском районе — по шесть.
Всего положительные результаты тестирования на коронавирус получили в 45 территориях региона.
С начала пандемии коронавирусом заразились в Ростовской области 82043 человека, выздоровели 73669 пациента, скончались — 3676. Прививки сделали 153628 местных жителей.