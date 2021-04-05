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Posted 5 апреля 2021, 09:26

Published 5 апреля 2021, 09:26

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Города-лидеры по числу заболевших назвали в Ростовской области

5 апреля 2021, 09:26
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области наибольшее число новых заболевших коронавирусом выявили в Ростове-на-Дону, Азовском и Зерноградском районах, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, в Ростове-на-Дону было зарегистрировано за сутки 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По девять человек заболели в Азовском и Зерноградском районах, семь — в Батайске, Новошахтинске и Орловском районе — по шесть.

Всего положительные результаты тестирования на коронавирус получили в 45 территориях региона.

С начала пандемии коронавирусом заразились в Ростовской области 82043 человека, выздоровели 73669 пациента, скончались — 3676. Прививки сделали 153628 местных жителей.

Ранее стало известно о резком снижении смертности от коронавируса в феврале.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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