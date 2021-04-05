Проливные дожди в Ростовскою область принесет Балканский циклон

По словам эксперта, сейчас Балканский циклон атакует Крым, затем он через Азовской море двинется на Ростовскую и Волгоградскую области. «Наибольшее количество осадков в ближайшие пять суток выпадет в междуречье Волги и Дона, на Кавказе, в Крыму, Черноморском побережье Кубани — от Сочи до Новороссийска, Ростовской области и Волгограде», — цитирует издание Тишковца.