Проливные дожди в Ростовскою область принесет Балканский циклон

Posted 5 апреля 2021, 05:43
Published 5 апреля 2021, 05:43
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
На наступившей неделе в регионе ожидаются сильные дожди, за несколько дней в области может выпасть от одной до двух месячных норм осадков.
По словам эксперта, сейчас Балканский циклон атакует Крым, затем он через Азовской море двинется на Ростовскую и Волгоградскую области. «Наибольшее количество осадков в ближайшие пять суток выпадет в междуречье Волги и Дона, на Кавказе, в Крыму, Черноморском побережье Кубани — от Сочи до Новороссийска, Ростовской области и Волгограде», — цитирует издание Тишковца.
Кроме того, ветер в регионе усилится до 20 метров в секунду, но при этом в Ростовской области будет довольно тепло — температура поднимется выше среднегодовых значений.