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Posted 5 апреля 2021, 05:43

Published 5 апреля 2021, 05:43

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Проливные дожди в Ростовскою область принесет Балканский циклон

5 апреля 2021, 05:43
На Ростовскую область движется Балканский циклон, который станет причиной проливных дождей, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

На наступившей неделе в регионе ожидаются сильные дожди, за несколько дней в области может выпасть от одной до двух месячных норм осадков.

По словам эксперта, сейчас Балканский циклон атакует Крым, затем он через Азовской море двинется на Ростовскую и Волгоградскую области. «Наибольшее количество осадков в ближайшие пять суток выпадет в междуречье Волги и Дона, на Кавказе, в Крыму, Черноморском побережье Кубани — от Сочи до Новороссийска, Ростовской области и Волгограде», — цитирует издание Тишковца.

Кроме того, ветер в регионе усилится до 20 метров в секунду, но при этом в Ростовской области будет довольно тепло — температура поднимется выше среднегодовых значений.

Ранее в Ростове на понедельник и вторник объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя.

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