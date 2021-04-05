Резкое потепление до +20 С и дожди ожидаются в Ростове на неделе

Posted 5 апреля 2021, 11:44
Published 5 апреля 2021, 11:44
Modified 11 сентября 2022, 15:20
Updated 11 сентября 2022, 15:20
Еще в понедельник, 5 апреля, в городе +6 С и сильные дожди, за сутки выпадет почти 14 миллиметров осадков. Ночью небольшой дождь, а во вторник выглянет солнце, и дождь прекратится. Температура воздуха 6 апреля днем уже +12 С, ветер пять метров в секунду.
В ночь на 7 апреля опять пойдет дождь, а днем в среду резко потеплеет до +20 С, но осадки не прекратятся. В четверг опять слегка похолодает, днем не выше +13 С, в пятницу столбик термометра опустится до +9 С, а дожди закончатся.