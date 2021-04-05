Резкое потепление до +20 С и дожди ожидаются в Ростове на неделе

В ночь на 7 апреля опять пойдет дождь, а днем в среду резко потеплеет до +20 С, но осадки не прекратятся. В четверг опять слегка похолодает, днем не выше +13 С, в пятницу столбик термометра опустится до +9 С, а дожди закончатся.