Стремительный скачок смертности жителей Ростовской области зафиксирован в 2021 году

Posted 5 апреля 2021, 10:58
Published 5 апреля 2021, 10:58
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
За два месяца 2021 года в Ростовской области скончались 12363 местных жителя, что на 30,3% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Рождаемость при этом за год заметно сократилась. Так, в январе–феврале 2021 года в регионе появились на свет 5350 младенцев, а годом ранее на 9,5% больше.
Естественная убыль населения составила за указанный период 768 человек, что в трое выше показателя за два месяца 2020 года.
Ранее стало известно, что Росстат зафиксировал резкое снижение смертности от коронавируса в Ростовской области.