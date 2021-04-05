Стремительный скачок смертности жителей Ростовской области зафиксирован в 2021 году

За два месяца 2021 года в Ростовской области скончались 12363 местных жителя, что на 30,3% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Рождаемость при этом за год заметно сократилась. Так, в январе–феврале 2021 года в регионе появились на свет 5350 младенцев, а годом ранее на 9,5% больше.