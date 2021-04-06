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Posted 6 апреля 2021, 08:48

Published 6 апреля 2021, 08:48

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Еще у 238 жителей Ростовской области подтвердился коронавирус

Еще у 238 жителей Ростовской области подтвердился коронавирус

6 апреля 2021, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 6 апреля в Ростовской области выявили еще 238 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном правительстве.

За последние стуки в регионе 238 тестов на ковид оказались положительными, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 82281 человек.

Больше всего новых случаев в Ростове и Зерноградском районе, на них пришлась почти половина всех заболевших. Что касается возраста новых больных, то более 65% составили люди от 18 до 65 лет.

Накануне губернатор региона Василий Голубев рассказал, что в регионе пока оставят формат удаленной работы для трети населения.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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