Еще у 238 жителей Ростовской области подтвердился коронавирус

Posted 6 апреля 2021, 08:48
Published 6 апреля 2021, 08:48
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
За последние стуки в регионе 238 тестов на ковид оказались положительными, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 82281 человек.
Больше всего новых случаев в Ростове и Зерноградском районе, на них пришлась почти половина всех заболевших. Что касается возраста новых больных, то более 65% составили люди от 18 до 65 лет.
Накануне губернатор региона Василий Голубев рассказал, что в регионе пока оставят формат удаленной работы для трети населения.