Неслышащие жители Ростовской области смогут пройти медкомиссию за один день

Posted 6 апреля 2021, 07:47
Published 6 апреля 2021, 07:47
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
В настоящее время каждый такой пациент сопровождается сурдопереводчиком отдельно и проходит всех врачей в порядке общей очереди. В планах создавать группы из неслышащих людей с одним сурдопереводчиком на всех, которые будут проходить всю медкомиссию вне очереди за один день.
Напомним, в Ростове —на-Дону работает центр по сопровождению слабослышащих детей после операции. С прооперированными детьми проводят индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и устной речи, а также работают психологи.