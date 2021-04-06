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Posted 6 апреля 2021, 07:47

Published 6 апреля 2021, 07:47

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Неслышащие жители Ростовской области смогут пройти медкомиссию за один день

6 апреля 2021, 07:47
В Ростовской области упростят прохождение медкомиссии для неслышащих пациентов, сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время каждый такой пациент сопровождается сурдопереводчиком отдельно и проходит всех врачей в порядке общей очереди. В планах создавать группы из неслышащих людей с одним сурдопереводчиком на всех, которые будут проходить всю медкомиссию вне очереди за один день.

Напомним, в Ростове —на-Дону работает центр по сопровождению слабослышащих детей после операции. С прооперированными детьми проводят индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и устной речи, а также работают психологи.

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