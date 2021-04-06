Неслышащие жители Ростовской области смогут пройти медкомиссию за один день

В настоящее время каждый такой пациент сопровождается сурдопереводчиком отдельно и проходит всех врачей в порядке общей очереди. В планах создавать группы из неслышащих людей с одним сурдопереводчиком на всех, которые будут проходить всю медкомиссию вне очереди за один день.