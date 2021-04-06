Офис будущего от Альфа-Банка открылся в Ростове

«Кировский район, как сердце Ростова, является центральным. И все первые инновационные, креативные события проходят на его территории. Для Кировского района — это будет привлечение новых клиентов, цифровизация операционных и производственных процессов, а также улучшение взаимодействия с населением. Мы видим, что новый офис Альфа-Банка сочетает в себе креативность, инновации молодежный коллектив и новые продукты. Наш президент часто говорит о национальном проекте — цифровизация экономики. На мой взгляд, этот проект наиболее показателен на примере Альфа-Банка. В чем особенность первого Phygital-офиса, который открылся в ЮФО. Это сочетание физического и цифрового контакта. Когда есть свободное пространство, приватные комнаты для интровертов, какие-то фишки, востребованные у молодежи», — пояснила Елена Долженко.