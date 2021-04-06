Офис будущего от Альфа-Банка открылся в Ростове

Posted 6 апреля 2021, 16:35
Published 6 апреля 2021, 16:35
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Как отметил советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, открытие нового вида офиса в Ростове — это настоящее событие не только для донской столицы, но и Ростовской области в целом.
«Открытие отделения цифрового формата на Дону первыми в ЮФО — знаковое событие для финансовой отрасли региона. Такие инициативы приносят новые возможности для жителей региона и инвестиционной привлекательности нашего региона. Неудивительно, что с такими партнерами как Альфа-Банк (Альфа-Банк выступает партнером правительства Ростовской области в достижении целей цифрового развития, об этом свидетельствует соответствующее соглашение, подписанное в конце 2020 года) Ростовская область входит в число лидеров по цифровизации в России», — заявил Антон Алексеев.
Phygital-офис — это совсем другой формат, ранее не встречавшийся в банковской сфере Ростова. Здесь нет стоек, перегородок, компьютеров с мониторами и принтерами, а также кучи проводов. Здесь нет также унылой навязчивой рекламы или электронной очереди. В Phygital-офисе Альфа-Банка все по-новому.
Когда попадаешь в это банковское отделение, а точнее офис — возникает ощущение, что попал в кафе с большими прозрачными окнами, уютными кофейными столиками и креслами, расставленными в свободном стиле. Пространство офиса погружает клиента то ли в коворкинг, то ли в творческий лофт, даря уютную атмосферу непринужденности и спокойствия.
Клиентов на входе встречает специальный терминал, способный распознать пришедшего, благодаря биометрии, напоминающей больше Face ID.
Заместитель главы администрации (по экономике) Кировского района города Ростова-на-Дону Елена Долженко говорит, что особенно радует открытие Phygital-офиса Альфа-банка в Кировском районе.
«Кировский район, как сердце Ростова, является центральным. И все первые инновационные, креативные события проходят на его территории. Для Кировского района — это будет привлечение новых клиентов, цифровизация операционных и производственных процессов, а также улучшение взаимодействия с населением. Мы видим, что новый офис Альфа-Банка сочетает в себе креативность, инновации молодежный коллектив и новые продукты. Наш президент часто говорит о национальном проекте — цифровизация экономики. На мой взгляд, этот проект наиболее показателен на примере Альфа-Банка. В чем особенность первого Phygital-офиса, который открылся в ЮФО. Это сочетание физического и цифрового контакта. Когда есть свободное пространство, приватные комнаты для интровертов, какие-то фишки, востребованные у молодежи», — пояснила Елена Долженко.
На протяжении 20 лет Альфа-Банк стремится радовать ростовчан лучшим опытом и клиентскими впечатлениями, и сегодняшний виток развития — еще не предел.
«Появление офиса формата Phygital, в котором гармонично сочетается дружелюбное физическое общение и передовые цифровые технологии, — это ответ на вызов времени. Пандемия подстегнула Альфа-Банк на развитие цифровых каналов и сегодня не только мы, но и другие компании, активно развивают это направление. Альфа-Банк всегда идет в ногу со временем и тенденциями, стремится стать самым удобным для клиента», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко.
Действительно, открытие отделения такого формата — важное событие для всего южного региона. Развитие цифровых технологий на сегодня является одним из приоритетных направлений не только Ростовской области, но и страны в целом. Альфа-Банк оперативно эти тренды развивает.