Дождливая погода в Ростове сохранится до субботы

Posted 7 апреля 2021, 05:23
Published 7 апреля 2021, 05:23
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
В среду температура может подняться до 20 градусов, порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. Ночью дождь прекратится, температура опустится до 8 градусов.
Осадки снова начнутся в четверг днем, воздух прогреется до 12 градусов. К пятнице похолодает до 9 градусов.
В субботу в городе будет облачная погода с температурой 11 градусов. В воскресенье ожидается дождливая погода.
В понедельник и вторник потеплеет до 17 градусов. Ранее дворы многоэтажек затопило в Ростове после проливных дождей.
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