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Posted 7 апреля 2021, 05:23

Published 7 апреля 2021, 05:23

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Дождливая погода в Ростове сохранится до субботы

7 апреля 2021, 05:23
В Ростове-на-Дону ближайшие несколько дней будут идти дожди, они могут прекратиться только к выходным, предупредили в Гидрометцентре.

В среду температура может подняться до 20 градусов, порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. Ночью дождь прекратится, температура опустится до 8 градусов.

Осадки снова начнутся в четверг днем, воздух прогреется до 12 градусов. К пятнице похолодает до 9 градусов.

В субботу в городе будет облачная погода с температурой 11 градусов. В воскресенье ожидается дождливая погода.

В понедельник и вторник потеплеет до 17 градусов. Ранее дворы многоэтажек затопило в Ростове после проливных дождей.

#Общество#Новости
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