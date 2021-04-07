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Posted 7 апреля 2021, 08:47

Published 7 апреля 2021, 08:47

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Двадцатый по счету пункт вакцинации против коронавируса открыли в Ростове

7 апреля 2021, 08:47
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону заработал двадцатый по счету мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в городской администрации.

Он располагается в торговом центре «Леруа Мерлен» на улице Доватора. Принимать желающих сделать прививку пункт вакцинации будет с 10.00 до 17.00 мск.

Для того, чтобы сделать прививку горожанам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

На 7 апреля в Ростове-на-Дону организована работа 53 прививочных кабинетов, 20 из которых являются мобильными пунктами вакцинации.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о вероятности начала третьей волны коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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