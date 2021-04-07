Еще о 25 погибших от коронавируса сообщили в Ростовской области

На этот раз в реестр пациентов, которые умерли после заражения коронавирусной инфекции, вошли 13 женщин от 63 до 88 лет и 12 мужчин от 56 до 92 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.