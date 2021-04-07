Еще о 25 погибших от коронавируса сообщили в Ростовской области

На этот раз в реестр пациентов, которые умерли после заражения коронавирусной инфекции, вошли 13 женщин от 63 до 88 лет и 12 мужчин от 56 до 92 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
Всего с начала пандемии врачи в Ростовской области не смогли помочь 3719 ковидным больным. Доля летальных исходов среди случаев заражения инфекцией в регионе составила почти 4,5%.
На 7 апреля в Ростовской области зафиксировали 82522 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 74075 человек или 89% заразившихся. Коэффициент распространения инфекции равен единице. Привились с начала массовой вакцинации 168003 человека.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о вероятности начала третьей волны коронавируса.