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Еще о 25 погибших от коронавируса сообщили в Ростовской области

7 апреля 2021, 08:32
Фото: prostooleh / freepik.com
В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 25 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз в реестр пациентов, которые умерли после заражения коронавирусной инфекции, вошли 13 женщин от 63 до 88 лет и 12 мужчин от 56 до 92 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии врачи в Ростовской области не смогли помочь 3719 ковидным больным. Доля летальных исходов среди случаев заражения инфекцией в регионе составила почти 4,5%.

На 7 апреля в Ростовской области зафиксировали 82522 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 74075 человек или 89% заразившихся. Коэффициент распространения инфекции равен единице. Привились с начала массовой вакцинации 168003 человека.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о вероятности начала третьей волны коронавируса.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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