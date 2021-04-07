Крупный подрядчик «Газпрома» отхватил себе завод в Новошахтинске

Известно, что заводом организация владеет с 5 апреля. Согласно открытым данным, пять лет назад «Газпром» заключил контракты с компанией «Петон» на сумму 170 миллиардов рублей. Тогда она попадала в рейтинг «Короли госзаказа», который составил Forbes.