Крупный подрядчик «Газпрома» отхватил себе завод в Новошахтинске

Строительная компания принадлежит бизнесмену из Уфы Игорю Мнушкину. Теперь он оказался владельцем всех компаний в структуре бизнеса НЗНП, в том числе «Югтранс-НЗНП» и «Роузвуд шиппинг».
Известно, что заводом организация владеет с 5 апреля. Согласно открытым данным, пять лет назад «Газпром» заключил контракты с компанией «Петон» на сумму 170 миллиардов рублей. Тогда она попадала в рейтинг «Короли госзаказа», который составил Forbes.
Ранее к Новошахтинскому заводу нефтепродуктов передали несколько многомиллионных исков. Его прибыль за период с 2011 по 2016 год уменьшилась с 2,7 миллиарда рублей до 359 миллионов рублей.