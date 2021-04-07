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Крупный подрядчик «Газпрома» отхватил себе завод в Новошахтинске

7 апреля 2021, 14:36
Фото: nznp.ru
В Ростовской области владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов оказалась компания «Петон инвест технолоджи», пишет Gorodn.

Строительная компания принадлежит бизнесмену из Уфы Игорю Мнушкину. Теперь он оказался владельцем всех компаний в структуре бизнеса НЗНП, в том числе «Югтранс-НЗНП» и «Роузвуд шиппинг».

Известно, что заводом организация владеет с 5 апреля. Согласно открытым данным, пять лет назад «Газпром» заключил контракты с компанией «Петон» на сумму 170 миллиардов рублей. Тогда она попадала в рейтинг «Короли госзаказа», который составил Forbes.

Ранее к Новошахтинскому заводу нефтепродуктов передали несколько многомиллионных исков. Его прибыль за период с 2011 по 2016 год уменьшилась с 2,7 миллиарда рублей до 359 миллионов рублей.

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