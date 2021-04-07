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Нарушения продолжают выявлять в квартирах для сирот в Ростовской области

7 апреля 2021, 19:53
Фото: Правительство РО
В Ростовской области выявили ряд нарушений при проверке приобретенных для сирот квартир, сообщили в правительстве региона.

Всего с начала года в области приобрели 105 жилых помещений для этой категории граждан. Речь идет сразу о нескольких территориях, в том числе Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево.

За этот период провели 23 проверки, в которых участвовали представители регионального Минстроя и органов опеки. При осмотре выявили ряд замечаний. От органов местного самоуправления потребовали их устранить.

«В этом году квартиры получат 882 сироты. Норматив на человека составляет 33 квадратных метра, это позволяет расширить спектр предложений на рынке недвижимости», — прокомментировал замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев.

Ранее из аварийных квартир сирот переселили в дом без канализации в Ростовской области.

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