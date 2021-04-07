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Ростовчанин пожаловался на развратную рекламу с подростками в торговом центре

7 апреля 2021, 06:53
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жителю Ростова-на-Дону не понравилась реклама в магазине с целующимися подростками, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель решил прогуляться по «Меге» и увидел рекламу магазина, которая его оскорбила. На стене повесили большой постер с целующимися парнем и девушкой. «Я был шокирован рекламой одного из магазинов молодежной одежды. Целующиеся подростки абсолютно на виду», — пожаловался посетитель.

По его словам, родителям придется закрывать глаза детям, когда они будут проходить мимо. Пользователи в комментариях написали, что на подобную рекламу уже никто не обращает внимания.

«Может теперь людям на улице запретить целоваться. Это ведь разврат», — заявили ростовчане.

«Автор, если у вас настолько ничего интересного нет в жизни, что вы тратите свое время на это, вам остается лишь одно — одевайтесь теплее и не мерзните на вершинах ваших моральных устоев», — написал один из подписчиков.

Некоторые пользователи в комментариях предложили обратиться в прокуратуру для проведения проверки. Ранее салют от блогера Насти Ивлеевой сильно удивил ростовчан.

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