Состязательность и открытость: ЕР запускает праймериз перед думской кампанией

Как сообщает nashgorod.ru, общественникам рассказали, какая в данный момент в России общественно-политическая ситуация, какие эффективные технологии следует использовать при работе с избирателями, а также что значат данные социологических исследований. Эксперты установили главные направления работы кандидатов праймериз “Единой России”.
По словам Константина Костина, председателя правления Фонда развития гражданского общества, участие волонтеров в избирательной кампании является “принципиальным подходом и важной частью партийной стратегии”.
Костин отметил, что у общественников - богатый опыт оказания помощи населению в период пандемии. При этом в политике опыт у многих отсутствует. Очень важно, что ЕР помогает волонтерам освоить навыки публичной политической и электоральной работы.
При этом у самих кандидатов из числа общественников есть четкое понимание того, для чего они идут на праймериз ЕР. Так, задача детского хирурга Михаила Есаяна из Краснодара, по его собственному убеждению, - повысить качество и доступность детского здравоохранения по всей России. Дияс Избасаров из Оренбурга, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, собирается приложить усилия к реализации спортивных проектов.
По мнению руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, тот запрос на обновление, присутствующий в обществе, и моментальная реакция партии ЕР на него являются признаком открытости власти и искреннего желания дать молодым и небезразличным людям возможность стать частью представительных органов власти.
Ранее Владимир Путин поддержал инициативу более активного привлечения волонтеров к участию в выборах. Президент отметил, что это благоприятно отразится на развитии России.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, главный риск для ЕР - сама партия, если в ней не будет происходить внутренних изменений, обновлений. Турчак отметил, что “Единая Россия” обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла прошлого года являются новыми кандидатами.
По информации сайта партии ЕР, на участие в праймериз уже поступило свыше 2 тысяч заявок, треть из которых - волонтеры. Свыше 40% подавших заявления - беспартийные, 1/3 - молодежь в возрасте до 35 лет.
В Ростовской области накануне зарегистрировали новых кандидатов предварительного голосования. Сейчас их общее число - 35 человек.
Одним из кандидатов по Нижнедонскому одномандатному избирательному округу стала Ольга Бажукова. Она возглавляет Дом культуры в селе Семибалки, а с началом пандемии вошла в группу добровольцев Азовского района, оказывая адресную помощь многодетным семьям и одиноким жителям. Регистрацию прошли также несколько студентов-волонтеров из Ростова-на-Дону.
Среди кандидатов предварительного голосования есть работники крупных предприятий, действующие депутаты местного уровня, руководитель городской газеты с шахтерской территории.
«Могу сказать по собственному опыту, что появление новых лиц всегда идёт в плюс той организации, которая их привлекает. Потому что каждый человек приходит со своими идеями, а самое главное - с энергией и желанием работать», - выразила уверенность член регионального оргкомитета предварительного голосования, координатор движения «Волонтеры-медики» в Ростовской области Ангелина Фисунова.