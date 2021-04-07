Состязательность и открытость: ЕР запускает праймериз перед думской кампанией

При этом у самих кандидатов из числа общественников есть четкое понимание того, для чего они идут на праймериз ЕР. Так, задача детского хирурга Михаила Есаяна из Краснодара, по его собственному убеждению, - повысить качество и доступность детского здравоохранения по всей России. Дияс Избасаров из Оренбурга, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, собирается приложить усилия к реализации спортивных проектов.