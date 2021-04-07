«Центр-инвест» вновь подтвердил статус значимой финансовой организации

Самозанятые могут пользоваться новым продуктом банка «Центр-инвест», разработанным на основе платежной системы «Мир». Пользователям не нужно оплачивать выпуск и обслуживание карты, они получают начисление в 2% на любую сумму на счету, с покупок начисляется кешбэк в 1%. Также в условиях обслуживания — снятие в банкоматах или перевод через Систему быстрых платежей без комиссии до 500 000 рублей в месяц.