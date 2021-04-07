«Центр-инвест» вновь подтвердил статус значимой финансовой организации

В настоящее время данный список состоит из 22 организаций. «Центр-инвест» подтверждает свой статус уже семь лет.
На рынке банковских карт «Центр-инвест» является одним из ключевых региональных игроков. На 1 апреля 2021 года клиенты пользуются 331 800 картами «Центр-инвеста», при этом 229 900 из них относятся к национальной платежной системе «Мир». За прошлый год было совершено 19,8 млн операций в совокупности на 57,4 млрд рублей.
Банк непрерывно работает над расширением линейки карточных продуктов и совершенствует интернет-банкинг и другие дистанционные каналы обслуживания, что позволяет ему привлекать новых клиентов. В прошлом году почти 9 500 сотрудников 249 предприятий юга России и Нижнего Новгорода стали зарплатными клиентами банка «Центр-инвест».
Клиенты банка, расплачивающиеся картами, получают бонусы и кешбэк в виде процента на остаток на своем счете. Кроме того, для них доступна возможность осуществлять переводы через интернет-сервисы банка (мобильное приложение и электронный банкинг). Благодаря подключению к Системе быстрых платежей за такие переводы не взимается комиссия.
Самозанятые могут пользоваться новым продуктом банка «Центр-инвест», разработанным на основе платежной системы «Мир». Пользователям не нужно оплачивать выпуск и обслуживание карты, они получают начисление в 2% на любую сумму на счету, с покупок начисляется кешбэк в 1%. Также в условиях обслуживания — снятие в банкоматах или перевод через Систему быстрых платежей без комиссии до 500 000 рублей в месяц.
Малому предпринимательству доступен такой продукт «Центр-инвеста», как терминал с бесконтактным способом оплаты. При этом банк предоставляет устройство на бесплатной основе, более того — компенсирует стоимость расходных материалов, осуществляет обучение сотрудников и техподдержку, работающую без перерывов. Также с помощью «Центр-инвеста» малый бизнес может вести удобную отчетность на платформе «Бизнес-Онлайн».