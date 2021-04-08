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Амуром и толстолобиком зарыбят Северное водохранилище в Ростове

8 апреля 2021, 07:00
Фото: azniirkh.vniro.ru
Северное водохранилище в Ростове-на-Дону решили зарыбить толстолобиком и амуром, сообщил глава областного минприроды Михаил Фишкин.

Амур и толстолобик относятся в рыбам-биомелиораторам, они могут очищать водоем от ненужной растительности, по этой причине решили запустить в водохранилище именно эти виды. Вопрос уже обсудили с Росрыболовством.

Напомним, в конце марта Северное водохранилище в Ростове резко обмелело из-за нештатной ситуации. Этим воспользовались ростовчане, которые стали массово ловить рыбу на мелководье. Рыбаков заставили выпустить всю рыбу обратно, а на водохранилище провели субботник, в ходе котрого вывезли более 130 тонн мусора.

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