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Число аптечных наркоманов выросло в Ростовской области

8 апреля 2021, 11:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в 2020 году выросло за год количество аптечных наркоманов, сообщает Заксобрание региона.

Если посмотреть статистику по наркозависимым, то становится понятно, что 22% из них употребляют вещества из аптек. Они незаконно покупают лекарства в учреждениях региона.

За год количество таких наркоманов выросло на 2%. При этом некоторые пользуются препаратами, которые не подлежат строгому учету.

«Это целый набор препаратов, их спокойно продают фармацевты, и аптечная наркомания никуда не исчезает», — сказано в сообщении. Депутаты попросили главу Минздрава России Михаила Мурашко включить эти препараток в список тех, которые подлежат учету.

Ранее аптеку серьезно наказали в Ростове за отсутствие лекарств.

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