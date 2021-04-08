Число аптечных наркоманов выросло в Ростовской области

Если посмотреть статистику по наркозависимым, то становится понятно, что 22% из них употребляют вещества из аптек. Они незаконно покупают лекарства в учреждениях региона.
За год количество таких наркоманов выросло на 2%. При этом некоторые пользуются препаратами, которые не подлежат строгому учету.
«Это целый набор препаратов, их спокойно продают фармацевты, и аптечная наркомания никуда не исчезает», — сказано в сообщении. Депутаты попросили главу Минздрава России Михаила Мурашко включить эти препараток в список тех, которые подлежат учету.