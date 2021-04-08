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Два дня рожденья отметили в зоопарке Ростова: директора и бегемота-пенсионера

8 апреля 2021, 09:26
Фото: vk.com/rostzoo
коллаж
7 апреля в Ростовском зоопарке отметили сразу два дня рожденья - директора Александра Жадобина и карликового бегемота Рифа.

Жадобин отметил 40-летие, как отметили в зоопарке, под его руководством построили и обновили десятки экспозиций. Кроме того, в зоопарке регулярно появляются новые животные.

Карликовому бегемоту в среду исполнилось 49 лет, всего эти животные живут в среднем 35-40 лет и Риф является долгожителем. Риф родился в США, откуда переехал сначала в Калининград, а затем в Ростов.

В Ростовском зоопарке он живет более 30 лет, где для него созданы все условия. Питается он специальным кормом, рисом, люцерной и очень любит бублики.

Карликовые бегемоты занесены в Красную книгу, очень любят тепло, в уличный вольер их выводя одними из самых последних.

Ранее в Ростовском зоопарке родился малыш у пары шетлендских пони.

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