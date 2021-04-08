Два дня рожденья отметили в зоопарке Ростова: директора и бегемота-пенсионера

Жадобин отметил 40-летие, как отметили в зоопарке, под его руководством построили и обновили десятки экспозиций. Кроме того, в зоопарке регулярно появляются новые животные.
Карликовому бегемоту в среду исполнилось 49 лет, всего эти животные живут в среднем 35-40 лет и Риф является долгожителем. Риф родился в США, откуда переехал сначала в Калининград, а затем в Ростов.
В Ростовском зоопарке он живет более 30 лет, где для него созданы все условия. Питается он специальным кормом, рисом, люцерной и очень любит бублики.
Карликовые бегемоты занесены в Красную книгу, очень любят тепло, в уличный вольер их выводя одними из самых последних.