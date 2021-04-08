«Интеррос» и ВЭБ возведут в Сочи еще один горнолыжный курорт

Холдинг раньше уже возводил в Сочи похожие объекты. Например, перед Олимпиадой-2014 «Интеррос» построил курорт «Роза Хутор». Тогда в проект вложили примерно 70 миллиардов рублей. Вскоре в городе возвели еще несколько горнолыжных курортов. Туристический поток в Сочи вырос. В результате отчисления в бюджет увеличились. Одна лишь «Роза Хутор» в 2019 году заплатила налогов на 1,5 миллиарда рублей.