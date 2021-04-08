«Интеррос» и ВЭБ возведут в Сочи еще один горнолыжный курорт

Из бюджета Российской Федерации возьмут деньги на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Остальные работы авторы проекта оплатят собственными и заемными средствами. Об этом информируют «Новые известия».
Строительство курорта стартует в 2021 году. Работы собираются завершить к концу 2025 года. Новый объект возведут на территории Сочинского национального парка. Кроме самих горнолыжных трасс общей длиной 80 километров и нескольких подъемников, на территории курорта появятся санатории, пансионаты и отели. Горнолыжный курорт даст 2500 дополнительных рабочих мест. С учетом развития сопутствующих сервисов число новых рабочих мест может вырасти до 5000.
Холдинг раньше уже возводил в Сочи похожие объекты. Например, перед Олимпиадой-2014 «Интеррос» построил курорт «Роза Хутор». Тогда в проект вложили примерно 70 миллиардов рублей. Вскоре в городе возвели еще несколько горнолыжных курортов. Туристический поток в Сочи вырос. В результате отчисления в бюджет увеличились. Одна лишь «Роза Хутор» в 2019 году заплатила налогов на 1,5 миллиарда рублей.
Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин сообщил, что, строя новый курорт, холдинг задействует свой опыт. Строители применят современные технологии. Они будут следовать всем экологическим стандартам.
В «Долине Васта» введут жесткие природоохранные правила. Благодаря ограничениям животный и растительный мир Сочинского национального парка от присутствия туристов страдать не будет, подчеркнули в «Интерросе».
Недавно топ-менеджеры холдинга объявили о возведении на Камчатке круглогодичного курортного парка «Три вулкана». Его строительство начнется через пару лет. Первых гостей новый парк примет к 2025 году. Полномасштабное открытие состоится в 2027 году. Цена проекта составит 39,2 миллиарда рублей.