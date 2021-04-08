Массовые отключения света запланированы в Ростове на пятницу

Света не будет на улицах Магнитогорская, Судостроительная, Доватора, Журнальная, Западная, Персиковая, Пшеничная, в переулках Аэроклубовский, Ярошенко. Обесточат улицы Былинная, 2-я Краснодарская, Купеческая, Литературная, Поэтичная, Сказочная, Цветочная.
Ограничения будут действовать в садовых товариществах «Красный Садовод», «Победа», на улицах Пацаева и Творческая. Кроме того, отключат электричество по улицам Максима Горького, Согласия, Сиверса, переулкам Доломановский, Братский.
Массовые отключения света запланированы и на следующей неделе. Электричества не будет 12 апреля на улицах 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 1-я Пролетарская, 2-я Пролетарская, Богданова, Подвойского, Листопадова.